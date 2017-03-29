KTO Meclisi’nde faaliyetler konuşuldu

Körfez Ticaret Odası (KTO) Mart ayı Meclis Toplantısı Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı, ay içinde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. Moralı, konuşmasına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun vefat eden annesine rahmet, sevenlerine başsağlığı dileyerek başladı. KTO olarak eğitim çalışmalarına önem verdiklerini anlatan Sibel Moralı,Peugeot Haldız ile gerçekleştirilen indirim protokolünden üyelerin yararlanabileceğini anlattı.

Moralı, Tüketici Haftası etkinlikleri kapsamında Yarımca Ortaokulu ve Tevfik Fikret Ortaokulu’nda Bilinçli Tüketici semineri ve sonrasında öğrencilere kumbara dağıtımı etkinliği sayesinde öğrencileri hem bilgilendirdiklerini, hem de ufak hediyelerle mutlu ettiklerini anlattı.

ROMAN KADINLARA İSTİHDAM

Körfez Belediyesi’nin düzenlediği Roman Günü kahvaltısı ve Roman Gecesi’ne katılım sağladıklarını anlatan Sibel Moralı, Roman kadınlara istihdam kapsamında, halı dokuma kursu açarak bu projeye destek verdiklerini aktardı.

Moralı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ziyaretinden de söz etti, “Sayın Bozdağ’ı ağırlamak bir onurdu” dedi. Türkiye gündeminde önemli yer alan Hollanda ile başlayan ve diğer Avrupa ülkeleriyle devam eden sorunlara da değinen Moralı, iş dünyası olarak temennilerinin yaşanan bu diplomatik krizin bir an önce aşılması ve sorunun her iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere zarar vermemesi olduğunu söyledi.