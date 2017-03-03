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KTO üyelerine Peugeot avantajları anlatıldı

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KTO üyelerine Peugeot avantajları anlatıldı
Körfez Ticaret Odası ile Peugeot Haldızlar Oto arasında protokol imzalandı. Bu protokol oda üyelerine yüzde 20’ye varan avantajlar sağlayacak.

Körfez Ticaret Odası ile Peugeot Haldızlar arasında imzalanan protokolle Peugeot marka otomobillerin modellerine göre yüzde 20’lere varan avantajlar sağlanıyor. Sadece Körfez Ticaret Odası üyelerinin yararlanabileceği avantajlar için KTO Otoparkında gerçekleştirilen organizasyonda hem yeni model otomobiller tanıtıldı hem de KTO üyelerine sunulan avantajlar anlatıldı.

  Programa, Körfez Ticaret Odası ve üyeler, Peugeot Haldızlar Genel Müdürü Recep Haldız,Satış Müdürü Berna Aksoy Aydın, Peugeot Genel Müdürlüğü'nden Filo sorumlusu Alp Mutlu katıldı.

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7 MART’A KADAR

Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, “Oda üyelerimiz 3-7 Mart tarihleri arasında odamıza gelip avantajların detaylarını öğrenebilir. Üyelerimize hizmetimiz devam edecek.Farklı alanlarda hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bugün yaptığımız anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum"dedi.

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'TEŞEKKÜR EDİYORUM'

‘’Amacımız üyelerimizin, Körfez Ticaret Odası üyesi olmanın ayrıcalıklarını en iyi şekilde kullanmalarıdır. Bu fırsatı üyelerimizin mutlaka değerlendirmesini istiyorum. Bu organizasyonda Haldızlara üstün gayretleri ve odamız üyelerine sağladıkları avantajlarından dolayı teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Kerim YAVUZ

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