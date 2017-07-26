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KTO’da dış ticaret hazırlığı

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KTO’da dış ticaret hazırlığı
Körfez Ticaret Odası’nın temmuz ayı meclisi yapıldı. KTO Başkanı Sibel Moralı, ay içindeki çalışmalarla ilgili üyelere bilgi verdi.

KTO Başkanı Moralı, eski vali Güzeloğlu’nun veda ziyareti ve göreve başlayan yeni vali Hüseyin Aksoy’a yapılan ziyaretle ilgili bilgi aktardı. KTO’nun eğitim faaliyetlerinin hız kazanacağından söz eden KTO Bakanı Moralı, şunları dile getirdi:

“Dış ticarette operasyonel sorunlar başlıklı eğitimimizi odamız dış ticaret uzmanı Behçet Gümüş tarafından verilen eğitimle gerçekleştirdik. Üyelerimizden Elsan Elektrik firmamıza oda desteği ile ilk dış ticaretini yaptırarak, üzerine gittiğimiz her konuda ne kadar başarılı olabileceğimizi gördük. Odamız dış ticaret faaliyetlerine gelecek süreçte de hız kesmeden devam edeceğimiz bilgisini buradan vermek istiyorum.”

15 TEMMUZ NÖBETİ

TOBB’un Marmara Bölge Toplantısı’na Genel Sekreter Kenan Mintaş’la birlikte katılım sağladıklarını belirten Moralı, “Gerçekleşen toplantıda TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu verilen yeni hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunmanın toplantının asıl amacını oluşturduğundan bahsetti. Oda ve borsaların, üyelerine yaptıkları hizmetler konusunda bilgilendirmelerde bulunmalarını ve iş dünyasının bu imkânlardan yararlanmasını istedi. Çok verimli geçtiğine inandığımız toplantıda; makroekonomideki durum, son 6 ayda hükümetten talep edilenler, hayata geçen düzenlemeler ile meclis üyelerinden gelen cevaplarla anket sonuçlarının değerlendirmesi gibi konularda geniş sunumlar yapıldı.” dedi. Moralı,15 Temmuz gecesi meydanlarda nöbette olduklarını aktardı, 15 Temmuz ruhunun canlı tutulacağı mesajının verildiğini söyledi.

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