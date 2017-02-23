KTO’nun gündemi ‘Milli İstihdam Seferberliği’ oldu

Körfez Ticaret Odası (KTO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda ana gündem konusu milli istihdam seferberliği oldu.

KTO Başkanı Sibel Moralı, bu çağrıya herkesin katılımı gerektiğini vurguladı, “Bu anlamda önce siz meclis üyelerimiz sonra üyelerimizden elinizi taşın altına koymanızı istiyorum.” çağrısında bulundu.

Geçen yıl 100 büyüyen şirket arasında olan Göçmen Börek’in, bu yıl da aynı başarıyı elde etmesi nedeniyle Göçmen Börek’in sahipleri İlker Can Dönmez ile Taner Dönmez’e Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Moralı, Meclis Başkan Yardımcısı Rıfat Bekir Bekiroğlu ve İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya tarafından plaket verildi.

İlker Can Dönmez büyüme hikayesini anlatarak, “Annemin hazırladığı börekler ve birkaç bayan çalışanın desteği ile işe başladık. Bugün ise 180 çalışanımız, yurt içi ve yurt dışı bayiliklerimiz var” dedi. İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya da, konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, e-ticaretle ilgili bir sunum yaptı. Uzunkaya; ayıplı mal, tüketici hakları, internetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar ve tüketici kanunuyla ilgili meclis üyelerini bilgiler verdi.