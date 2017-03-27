Kuaförlerle ‘Evet’ toplantısı

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürselli bay ve bayan kuaförleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Pazar sabahını Karamürselli kuaförlerle birlikte kahvaltı programına ayıran Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’a eşi Tuğba Yıldırım eşlik etti. Programda Yıldırım çiftinin yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel ve eşi de yer aldı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, buluşmada 16 Nisan referandumuna işaret etti, “18 maddelik anayasa değişikliği, vesayet sisteminin ortadan kaldırılıp, daha güçlü bir Türkiye olma yolunda en önemli virajımızdır. Ana muhalefetin rejim değişikliği tartışmalarına aldırmayınız. Üst akılların ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunları bozmak ve güçlü Türkiye, milli irade için sizlerden 16 Nisan günü bir abiniz, bir kardeşiniz ve Şehrül Emininiz olarak güçlü bir ‘EVET’ bekliyorum” dedi.