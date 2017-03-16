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Küçük balerinden İstanbul metrosunda dans resitali

Küçük balerinden İstanbul metrosunda dans resitali
İstanbul'da bir metro istasyonunda sokak müzisyenlerini gören minik kız çocuğu, müzisyenlerin yanından ayrılmak istemedi.

Annesinin bütün çabalarına rağmen yerinden ayrılmayan minik kız hayranlıkla müzisyenlerini dinlemeye başladı. Bir süre sonra üzerindeki montu çıkaran minik kız müzik eşliğinde bale yapmaya başladı.

Minik bir kız çocuğunun bale yaptığını gören vatandaşlar ise durumu ilgiyle izledi. Etrafından büyük bir izleyici kitlesi oluşturan minik kız dansın ardından beğeniyle alkışlandı.

Vatandaşların beğenisini toplayan sevimli kızın o anları sosyal paylaşım sitesinde yayınlandı.

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