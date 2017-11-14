  1. WEB TV

  2. YAŞAM

  3. Küçük kardeşinin büyümesini istemeyen ufaklık

Küçük kardeşinin büyümesini istemeyen ufaklık

Küçük kardeşi çok tatlı olduğu için hiç büyümesin isteyen kızın hüngür hüngür ağladığı o anlar...

 

 

İzlenme: 95

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
Denizyıldızları nasıl yürür?
Denizyıldızları nasıl yürür?
2 ay boyunca babasından kaçan bebek
2 ay boyunca babasından kaçan bebek
Babasıyla anlaşan sevimli zeka küpü
Babasıyla anlaşan sevimli zeka küpü
Yemeye çalıştığı kirpi, yılanın sonu oldu!
Yemeye çalıştığı kirpi, yılanın sonu oldu!
Dünyanın en iyi basketbolcu tavşanı
Dünyanın en iyi basketbolcu tavşanı
Gören telefonuna sarıldı
Gören telefonuna sarıldı
İnsan altı parmakla neler yapabilir?
İnsan altı parmakla neler yapabilir?
İlk defa duygusal film izleyen sevimli kız
İlk defa duygusal film izleyen sevimli kız
Barış Manço' nun bu görüntülerini daha önce hiç görmediniz!
Barış Manço' nun bu görüntülerini daha önce hiç görmediniz!
Zavallı keçinin yüzü görenleri hayret ettirdi
Zavallı keçinin yüzü görenleri hayret ettirdi