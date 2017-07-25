Küçük kızı köpek ısırdı

İlimizin pek çok bölgesinde sokak köpekleri sorunu devam ediyor.

Bu sorun son zamanlarda özellikle Gölcük bölgesinde çok arttı. Yerel yönetimler de halkı çok rahatsız eden sokak köpekleri konusunda ne yazık ki kayıtsız kalıyorlar.

Gölcük’e bağlı Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde 3006 Sokak’ta oturan Şeran ailesinin küçük kızı Ilgaz, sokak köpeklerinin son kurbanlarından biri oldu. 6 yaşında Donanma İlköğretim Okulu 1’inci sınıf öğrencisi olan Ilgaz Şeran, evinin yakınlarında oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir köpek, küçük kızı bacağından ısırdı, iki gün hastanede yatmasına neden oldu. Siz, acıyı bir kenara bırakın. Küçük kız bu olay sırasında nasıl korku yaşamıştır, bunu düşünün. Hiç kuşkusuz Ilgaz, hayatı boyunca artık bu travmayı yaşayacak, her köpek gördüğünde korkacak. Aynı bölgede daha önce Ilgaz’ın annesi de üç kez köpeklerin saldırısına uğramış. Bölgede pek çok kişi köpekler tarafından ısırılmış. Gölcük Belediyesi hiç değilse bu bölgelerde sokak köpeklerine yönelik bir mücadele başlatsa iyi olmaz mı?