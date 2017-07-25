  • BIST 106.711
  • Altın 143,664
  • Dolar 3,5552
  • Euro 4,1454
  • Kocaeli 25 °C

Küçük kızı köpek ısırdı

»
Küçük kızı köpek ısırdı
İlimizin pek çok bölgesinde sokak köpekleri sorunu devam ediyor.

Bu sorun son zamanlarda özellikle Gölcük bölgesinde çok arttı. Yerel yönetimler de halkı çok rahatsız eden sokak köpekleri konusunda ne yazık ki kayıtsız kalıyorlar.

Gölcük’e bağlı Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’nde 3006 Sokak’ta oturan Şeran ailesinin küçük kızı Ilgaz, sokak köpeklerinin son kurbanlarından biri oldu. 6 yaşında Donanma İlköğretim Okulu 1’inci sınıf öğrencisi olan Ilgaz Şeran, evinin yakınlarında oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir köpek, küçük kızı bacağından ısırdı, iki gün hastanede yatmasına neden oldu. Siz, acıyı bir kenara bırakın. Küçük kız bu olay sırasında nasıl korku yaşamıştır, bunu düşünün. Hiç kuşkusuz Ilgaz, hayatı boyunca artık bu travmayı yaşayacak, her köpek gördüğünde korkacak. Aynı bölgede daha önce Ilgaz’ın annesi de üç kez köpeklerin saldırısına uğramış. Bölgede pek çok kişi köpekler tarafından ısırılmış. Gölcük Belediyesi hiç değilse bu bölgelerde sokak köpeklerine yönelik bir mücadele başlatsa iyi olmaz mı?

Bu haber toplam 1034 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 7
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kozluk Muhtarı, muhtarlık ofisine girip çalışamıyor23 Temmuz 2017 Pazar 09:20
  • Cezaevindeki bir baba ve oğlunun cep telefonu23 Temmuz 2017 Pazar 09:00
  • Gültepe’de çifte kongre22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:53
  • Yahya Kaptan Toplu Yapı Yönetim Başkanı'ndan açıklama22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:48
  • “Köprünün orta ayağına asansör konulmalı"22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:39
  • Tepetarla’nın yeni imar planına tepkisi 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:36
  • Eren ve Emir Haldız’ın sünnet cemiyeti bu akşam 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:34
  • Romanlar Federasyonu’na makam arabası alındı22 Temmuz 2017 Cumartesi 08:45
  • Yine aynı manzara21 Temmuz 2017 Cuma 11:20
  • Başkan Bulut tatilden döndü21 Temmuz 2017 Cuma 10:45
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti