Küçük kızlar voleybolda Körfez GB, Derbent’i yendi

Derince Spor Salonu’ndaki maçta Körfez GB, Derbentspor’u ağırlandı. Ev sahibi ekip, çok rahat bir oyundan sonra rakiplerine 3-0 üstünlük sağladı.

RAHAT KAZANDI

12 takımın mücadele ettiği küçük kızlar voleybol liginde tek maçlık heyecan vardı. Derince Spor Salonu’nda oynana maçta Körfez GB ile Derbentspor karşılaştı. Derbentspor uzun yıllar sonra ilk kez kız voleybol takımı kurdu, lige girdi. Derince’de oynanan maçta Körfez GB, rakibi karşısında setleri 25-13, 25-8 ve 25-10 kazanıp, karşılaşmadan da 3-0 galip ayrıldı.

