Küçük Ömer’e yürüme desteği

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Değerler Eğitimi” projesi kapsamında Gölcük Saraylı Yunus Emre Anaokulu çok önemli bir kampanyayı hayata geçirdi.

Saraylı Yunus Emre Anaokulu’nda başlatılan kampanyanın sonunda Gölcüklü, hidrosefali hastası iki çocuk için umut ışığı yandı.

Kampanyada toplanan para ile 4 yaşında olan, ancak yürüyemeyen Ömer isimli çocuk için uzay terapi cihazı alındı ve Ömer’in evine kuruldu. Ömer, bu cihazla tedavi olacak ve büyük olasılıkla yürüyebilecek. Yine aynı kampanya kapsamında 10 yaşındaki Gölcüklü Selim isimli hasta çocuk için de akülü sandalye alındı, teslim edildi. Selim ve Ömer’in ailesi, bu katkılara çok teşekkür ediyorlar.