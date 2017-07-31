Küçükkaya: “Aday olacaksam ilk Sarıbay’a söylerim”

İzmit Belediye Başkan Adayı ya da Milletvekili Adayı olacak mısınız sorularına yanıt veren CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Böyle bir aday olacaksam duyacak kişiler il başkanım Cengiz Ağabey’dir” dedi.

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya partisinin ilçe binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

BENİM BÖYLE DÜŞÜNCEM YOK

Küçükkaya şu ifadelere yer verdi: "Son 15 gündür CHP’de şahsım adına İzmit Belediyesi adaylığı ve bu isim şuraya yakışır şeklinde haberle karşı karşıyayız. Ama aday olacak veya aday olmayı düşünen arkadaşlarımıza bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yüzde 51 oranında oy alamazsanız etkili olamazsınız. Önce İzmit Belediyesi sonra ülke genelinde yüzde 51 oy alamayacak siyasetçiler yok olmaya mahkumdur. Ben adalet bloğunun hayır cephesinin siyasi neferi olma isteğindeyim. Nefesimin son anına kadar belediye başkanlığı ve milletvekili için ön seçimden yanayım. Bütün üyelerimin haklarını savunacağım. Delege seçimlerinden il kongresine kadar demokratik işlevi sonuna kadar kullandıracağım. Hayır bloğunun heyecanını yok sayacak bir anlam içinde olmayacağım. Böyle bir aday olacaksam duyacak kişiler il başkanım Cengiz Ağabey’dir. Benim böyle bir düşüncem yok. Benim tek düşüncem bu partiyi koltuksal düşünceden kurtarmaktır. ”

Çiğdem ARMAĞAN

