Küçükkaya: “Daha sakin ve  kavgasız seçim sistemi kurduk”

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya İzmit İlçesi mahalle delegelerinin tamamlanmasının ardından dün basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkiye’ye örnek, demokrasi havasında seçimleri tamamladıklarına vurgu yapan Küçükkaya, “CHP Türkiye’nin kurucu partisi olmasının ötesinde Türkiye’ye demokrasiyi getiren ve bununda ötesinde demokrasinin içselleştirilmesini sağlayan bir siyasi partidir. CHP delege seçimleri üyelerini gerçek iradelerini göstereceği adam gibi bir seçim gerçekleştirilmesidir. Mahallelerde 3’te 1 çoğunluk sağlanmadığında bile seçimi iptal ettik. Parti üyelerinin demokratik haklarını kullandığı bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre daha sakin ve iç kavgası çok daha az olan bir seçim sistemi kurduk. Çünkü kurallarımız önceden belliydi. AK Parti gibi maçın ortasında kural değiştirmeden herkesin ne yapacağını bildiği bir seçim gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

SEÇİMLERDE KAZANAN BENİM

“Hiçbir üyemizin hakkını gasp etmedik” diyen Küçükkaya, “Hiçbir üyemiz ben oy kullanamadım. Hakkımı kullanamadım gibi bir şikayette bulunmadı. Bu nedenle bu seçimin en büyük kazananı olarak kendimi görüyorum. Böyle bir seçim gerçekleştirdiğimiz için oldukça mutluyum. Bu süreçte parti için demokrasisine katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. İl ve ilçe kongreleri bittikten sonra Belsa Plaza’da hatta Saray’da CHP bayrağının dalgalandığı bir 2019 yılına el ele kol kola hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.

