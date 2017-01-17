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Küçükkaya: “Kıbrıs kırmızı çizgimizdir”

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Küçükkaya: “Kıbrıs kırmızı çizgimizdir”
CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, “Kıbrıs konusu bizim için kırmızı çizgidir, Türkiye için kırmızı çizgidir. Eğer bu konuda bile taviz verilecekse her konuda taviz verilir” dedi.

Kıbrıs’la ilgili önemli bir gündem varken, Mecliste Anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesinin doğru olmadığını kaydeden; Küçükkaya düzenlediği basın toplantısında, Meclisin çatısı altında demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik bir operasyon Cenevre’de devam ediyor. Maalesef Cenevre’deki süreç bizim beklediğimiz şekilde gitmiyor” değerlendirmesinde bulundu. Küçükkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanki büyük bir telaşla ‘Ver, kurtul’ mantığıyla müzakereler götürülmeye çalışılıyor. Devletin çivisi çıkmış durumda. En milli konuda bile bir duyarlılık yok. Belki de 1974’te alınan Kıbrıs’ın masada teslim edileceğini kaç kişi biliyor Türkiye’de? Milli hassasiyetler artık gözetilmiyor. Öyle bir toplum yaratıldı ve bu hiç sorun edilmiyor. Burada rejimi katleden, tek adam rejimini ihdas eden anlayışı, verdiği evet oyları ile selfie çektirerek aymazca bir şekilde kutlayanların, Cenevre’de Kıbrıs’ı verdiği zaman üzüleceğini düşünüyor musunuz?”

Kıbrıs Türk tarafında büyük toprak tavizlerinin verildiğini ve toprak oranının Rum tarafından alınan bilgilere göre yüzde 28,2 ye kadar düşeceğini öne süren Küçükkaya, “Güzelyurt’un çok büyük bir bölümü ara bölge, kapalı Maraş gidiyor, Kıbrıs’ın en stratejik yeri Dipkarpaz federal bölge adı altında KKTC’nin mutlak egemenliğinden alınıyor ve Rumların ağırlıkta olduğu yönetime devrediliyor. Kıyı şeridinin uzunluğu daraltılıyor diye konuştu.

Küçükkaya iki toplumlu, iki kesimli siyasi eşitliğe dayanan, Türkiye’nin de etkin ve fiili garantisini içeren kapsamlı çözümü destekleyeceklerini dile getirerek,” Ama şuanda öyle olmuyor. Bu AKP’nin taviz çözümüdür. Bu konu bizim için kırmızı çizgidir, Türkiye için kırmızı çizgidir. Eğer bu konuda bile taviz verilecekse her konuda taviz verilir. Çünkü yıllarımız Kıbrıs konusu ile geçmiştir, Türkiye, ordumuz, Türk diplomasisi ağır maliyet ödemiştir.” açıklamasında bulundu.

Çiğdem ARMAĞAN

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