Küçükkaya oyunu kullandı

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlkokulu/Ortaokulu 1223 nolu sandıkta oyunu kullandı. Küçükkaya, "Vatanımız ve milletimiz için 'Hayır'lı olanı yaptık açıklamasında bulundu.
Çiğdem ARMAĞAN
CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Şehit Öğretmen Erkan Aydın İlkokulu/Ortaokulu 1223 nolu sandıkta oyunu kullandı. Küçükkaya, "Vatanımız ve milletimiz için 'Hayır'lı olanı yaptık açıklamasında bulundu.
Çiğdem ARMAĞAN
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