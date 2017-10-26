Küçükkaya’dan Ayaz’a: Her zaman yanındayım

CHP’li başkan Mehmet Ümit Küçükkaya, ilçe binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Küçükkaya’nın gündeminde, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım tarihinde Mustafa Kemal Atatürk için Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Akşemsettin Camii’nde okutacağı mevlit vardı.

HER ZAMAN YANINDAYIM

Küçükkaya, Ayaz’ın etkinliği için şu ifadelere yer verdi:

“Hasan Ayaz’ı tebrik ediyorum. Kocaeli siyasetinde Atatürk’e mevlit organizasyonunu ilçe başkanı olduğumda 10 Kasım 2014 Pazar günü ilk olarak ben gerçekleştirmiştim. CHP’nin izinden gittiği için Ayaz’ı tebrik ediyorum. Bir öneri, fikir istiyorsa kendisinin her zaman yanında olacağımı eklemek istiyorum”

Çiğdem Armağan

