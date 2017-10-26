Küçükkaya’dan Ayaz’a: Her zaman yanındayım
CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, 10 Kasım’da Atatürk’e mevlit okutacağını duyuran AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ı izinden gittiği için tebrik etti.
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CHP’li başkan Mehmet Ümit Küçükkaya, ilçe binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Küçükkaya’nın gündeminde, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım tarihinde Mustafa Kemal Atatürk için Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Akşemsettin Camii’nde okutacağı mevlit vardı.
HER ZAMAN YANINDAYIM
Küçükkaya, Ayaz’ın etkinliği için şu ifadelere yer verdi:
“Hasan Ayaz’ı tebrik ediyorum. Kocaeli siyasetinde Atatürk’e mevlit organizasyonunu ilçe başkanı olduğumda 10 Kasım 2014 Pazar günü ilk olarak ben gerçekleştirmiştim. CHP’nin izinden gittiği için Ayaz’ı tebrik ediyorum. Bir öneri, fikir istiyorsa kendisinin her zaman yanında olacağımı eklemek istiyorum”
Çiğdem Armağan
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Etiketler : CHP, Mehmet Ümit Küçükkaya, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz
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