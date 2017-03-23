  • BIST 89.773
  • Altın 145,291
  • Dolar 3,6220
  • Euro 3,9069
  • Kocaeli 17 °C

Küçükler futbolda yarı final günü

»
Küçükler futbolda yarı final günü
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Sporları ile ortaklaşa düzenlenen orta okullar arası küçükler futbolda yarı finalistler belirlendi.

Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük sağlayan Derince Alpaslan, Dürdane Özdilek, Çenesuyu ve Darıca Bağlarbaşı yarı finale isimlerini yazdırdı. Yarı final maçlları yarın M.Ali Kağıtçı’da 10.00’da başlayacak.

YARI FİNAL MAÇLARI YARIN
Dün oynan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük sağlayan takımların karşılaşacağı yarı final müsabakaları yarın oynanacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 10.00’da başlayacak maçlarda Dürdane Özdilek-Derince Alpaslan ve Çenesuyu Ortaokul-Darıca Bağlarbaşı finale çıkmak için kozların paylaşacak. Maçlar 8’er kişiden oluşan takımlar halinde yarı sahada oynanıyor. Yarı finalde maçlar da M.Ali Kağıtçı’da aynı saatte, iki ayrı sahada oynanacak.
 

Bu haber toplam 89 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor camiası bu turnuvayı konuşuyor23 Mart 2017 Perşembe 16:28
  • U-13’lerde 11 takım kayıpsız23 Mart 2017 Perşembe 16:24
  • Akmeşespor, ilk yarıyı lider bitirdi:3-523 Mart 2017 Perşembe 16:20
  • U-15’lerde Güneşspor, Harb-İş ve 41 FK ilk maçlarına çıkıyor23 Mart 2017 Perşembe 16:14
  • Hamza’dan iyi haber var22 Mart 2017 Çarşamba 16:41
  • Birlikspor’da K.Maraş mesaisi22 Mart 2017 Çarşamba 16:40
  • Harb.İşspor, Amed Sportif’e hazırlanıyor22 Mart 2017 Çarşamba 16:37
  • Karamürsel İ.Y kötü başladı22 Mart 2017 Çarşamba 16:36
  • Eskrimde başarılı ev sahipliği22 Mart 2017 Çarşamba 16:34
  • Gölcükspor’da hakem isyanı22 Mart 2017 Çarşamba 16:32
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti