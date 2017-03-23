Küçükler futbolda yarı final günü

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Sporları ile ortaklaşa düzenlenen orta okullar arası küçükler futbolda yarı finalistler belirlendi.

Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük sağlayan Derince Alpaslan, Dürdane Özdilek, Çenesuyu ve Darıca Bağlarbaşı yarı finale isimlerini yazdırdı. Yarı final maçlları yarın M.Ali Kağıtçı’da 10.00’da başlayacak.

YARI FİNAL MAÇLARI YARIN

Dün oynan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük sağlayan takımların karşılaşacağı yarı final müsabakaları yarın oynanacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 10.00’da başlayacak maçlarda Dürdane Özdilek-Derince Alpaslan ve Çenesuyu Ortaokul-Darıca Bağlarbaşı finale çıkmak için kozların paylaşacak. Maçlar 8’er kişiden oluşan takımlar halinde yarı sahada oynanıyor. Yarı finalde maçlar da M.Ali Kağıtçı’da aynı saatte, iki ayrı sahada oynanacak.

