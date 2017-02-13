  • BIST 88.578
  • Altın 144,715
  • Dolar 3,6731
  • Euro 3,8936
  • Kocaeli 1 °C

Küçükler hentbolda 4 maç var

»
Küçükler hentbolda 4 maç var
İlkokullar arası küçükler hentbol il birinciliğinde yarın kız ve erkeklerde ikişer maç oynanacak.

Başiskele Spor Salonu’nda önce kızlar sahne alacak. Yarı finale dahil ilk maçta Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu ile Çakabey karşılaşacak. Sonrasında Darıca Bağlarbaşı-Ulusal Egemenlik maç var. Yarının galipleri final, mağlupları ise üçüncülük maçı oynayacak. Son maçlar Perşembe günü. Yarın erkeklerde çeyrek final heyecanı yaşanacak. Nuh Çimento ile Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu ve Derbent ile Petkim kozlarını paylaşacak. Mustafa Üstündağ ile Derince Fatih direkt olarak yarı finalist oldu. Erkeklerde yarı final maçları Perşembe, final ise Cuma günü oynanacak.

GÜNÜN PROGRAMI

Başiskele Spor Salonu

10.00 Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu-Çakabey(Kızlar)

11.00 Darıca Bağlarbaşı-Ulusal Egemenlik(Kızlar)

13.00 Nuh Çimento İHL-Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu(Erkek)

14.00 Derbent- Petkim (Erkek)

 

Bu haber toplam 240 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölcükspor lideri gözüne kestirdi13 Şubat 2017 Pazartesi 16:51
  • Aliberk Tetik’ten 2 gol13 Şubat 2017 Pazartesi 16:50
  • Harb.İşspor bitirdi gibi13 Şubat 2017 Pazartesi 16:47
  • Karamürsel İ.Y 1.Lig yolunda13 Şubat 2017 Pazartesi 16:44
  • Küçükler hentbolda 4 maç var13 Şubat 2017 Pazartesi 16:41
  • Yenikentspor mutlu13 Şubat 2017 Pazartesi 16:34
  • Kandıra 1 puana üzüldü:0-013 Şubat 2017 Pazartesi 16:32
  • Tavşantepe kurtuluyor:2-113 Şubat 2017 Pazartesi 16:28
  • Sultan Orhan kazandı:2-013 Şubat 2017 Pazartesi 16:26
  • Derince derbisi Çınarlıspor’un:1-213 Şubat 2017 Pazartesi 16:16
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Köseköy kavşağı, tramvay gibi olmamalı 
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti