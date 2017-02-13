Küçükler hentbolda 4 maç var

İlkokullar arası küçükler hentbol il birinciliğinde yarın kız ve erkeklerde ikişer maç oynanacak.

Başiskele Spor Salonu’nda önce kızlar sahne alacak. Yarı finale dahil ilk maçta Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu ile Çakabey karşılaşacak. Sonrasında Darıca Bağlarbaşı-Ulusal Egemenlik maç var. Yarının galipleri final, mağlupları ise üçüncülük maçı oynayacak. Son maçlar Perşembe günü. Yarın erkeklerde çeyrek final heyecanı yaşanacak. Nuh Çimento ile Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu ve Derbent ile Petkim kozlarını paylaşacak. Mustafa Üstündağ ile Derince Fatih direkt olarak yarı finalist oldu. Erkeklerde yarı final maçları Perşembe, final ise Cuma günü oynanacak.

GÜNÜN PROGRAMI

Başiskele Spor Salonu

10.00 Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu-Çakabey(Kızlar)

11.00 Darıca Bağlarbaşı-Ulusal Egemenlik(Kızlar)

13.00 Nuh Çimento İHL-Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu(Erkek)

14.00 Derbent- Petkim (Erkek)