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Küçükler hentbolda kızlarda final, erkeklerde yarı final günü

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Küçükler hentbolda kızlarda final, erkeklerde yarı final günü
İlkokullar arası küçükler hentbol il birinciliğinde yarın kızlarda son maçlar, erkeklerde ise yarı final maçları oynanacak.

Başiskele Spor Salonu’nda saat 10.00’da ilk olarak kızların üçüncülük maçında Ulusal Egemenlik ile Çakabey karşılaşacak. Ardından finalde Darıca Bağlarbaşı ile Zeki Büyükkuşoğlu kozlarını paylaşacak. Erkekler yarı finalinde önce Mustafa Üstündağ-Derince Fatih, ardından Zeki Büyükkuşoğlu-Petkim maçları var. Erkeklerde final ve üçüncülük maçları cuma oynanacak.

GÜNÜN PROGRAMI

Başiskele Spor Salonu

10.00 Ulusal Egemenlik-Çakabey

11.00 Darıca Bağlarbaşı- Zeki Büyükkuşoğlu

12.00 Mustafa Üstündağ-Derince Fatih

13.00 Zeki Büyükkuşoğlu-Petkim

YARIN

Başiskele Spor Salonu

10.00 Erkekler üçüncülük maçı

11.00 Erkekler final maçı

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