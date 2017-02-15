Küçükler hentbolda kızlarda final, erkeklerde yarı final günü

Başiskele Spor Salonu’nda saat 10.00’da ilk olarak kızların üçüncülük maçında Ulusal Egemenlik ile Çakabey karşılaşacak. Ardından finalde Darıca Bağlarbaşı ile Zeki Büyükkuşoğlu kozlarını paylaşacak. Erkekler yarı finalinde önce Mustafa Üstündağ-Derince Fatih, ardından Zeki Büyükkuşoğlu-Petkim maçları var. Erkeklerde final ve üçüncülük maçları cuma oynanacak.
GÜNÜN PROGRAMI
Başiskele Spor Salonu
10.00 Ulusal Egemenlik-Çakabey
11.00 Darıca Bağlarbaşı- Zeki Büyükkuşoğlu
12.00 Mustafa Üstündağ-Derince Fatih
13.00 Zeki Büyükkuşoğlu-Petkim
YARIN
Başiskele Spor Salonu
10.00 Erkekler üçüncülük maçı
11.00 Erkekler final maçı
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