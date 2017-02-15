  • BIST 87.882
  • Altın 144,977
  • Dolar 3,6626
  • Euro 3,8811
  • Kocaeli 1 °C

Küçükler voleybolda tek maç oynandı

»
Küçükler voleybolda tek maç oynandı
İlkokullar arası küçük erkekler voleybol il birinciliğinde önceki günkü 4 maçın sadece biri oynanabildi.

Muammer Dereli Spor Salonu’ndaki Darıca Zeki Gezer-Alparslan, Mustafa Üstündağ- Gebze Mesude İşman ve Uluğbey-29 Ekim maçları oynanamadı. Bu okullardan sadece Alparsan maça geldi. Sahaya çıkmayan takımlar tepki aldı. Oynanan tek maçta Derince Cumhuriyet, Ulubatlı Hasan’ı 2-0 yendi. 8 takımın 4’erli iki grupta mücadele ettiği küçük erkekler voleybolda yarın grup aşamasındaki son maçlar oynanacak. Yarın yarı final, pazartesi günü ise final var. Küçük kızlarda ise grup aşaması bugünkü maçlarla sona erecekti. Kızlardaki yarı final ve final maçları da erkek maçlarından önce oynanacak.  

 

Bu haber toplam 236 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • U-19’larda Çınarlıspor takıldı:2-215 Şubat 2017 Çarşamba 16:27
  • Nusretiyespor, Kutay’ı bitiriyor15 Şubat 2017 Çarşamba 16:25
  • Hem Gölcükspor’a, hem de  Kocaelispor’a yaradı:1-115 Şubat 2017 Çarşamba 16:23
  • Sultan Orhanspor’da Harun ve Volkan Yılmaz tamam15 Şubat 2017 Çarşamba 16:22
  • İhsaniyespor’da Göktan ve Mustafa ile yollar ayrıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 16:16
  • U-14’lerde son maçlar15 Şubat 2017 Çarşamba 16:15
  • Kocaelispor hedefine ulaştı:1-015 Şubat 2017 Çarşamba 14:18
  • Kağıtspor’lu İzciler İleri Seviye Kış Kampına Katıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 11:24
  • Kocaelispor’da hedef tek; galibiyet 14 Şubat 2017 Salı 16:51
  • 6 futbolcu sınırda14 Şubat 2017 Salı 16:49
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • AK Parti İl Başkanı Ceyhan: "Hedef: 65, Yakışan: 70"
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti