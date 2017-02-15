Küçükler voleybolda tek maç oynandı

İlkokullar arası küçük erkekler voleybol il birinciliğinde önceki günkü 4 maçın sadece biri oynanabildi.

Muammer Dereli Spor Salonu’ndaki Darıca Zeki Gezer-Alparslan, Mustafa Üstündağ- Gebze Mesude İşman ve Uluğbey-29 Ekim maçları oynanamadı. Bu okullardan sadece Alparsan maça geldi. Sahaya çıkmayan takımlar tepki aldı. Oynanan tek maçta Derince Cumhuriyet, Ulubatlı Hasan’ı 2-0 yendi. 8 takımın 4’erli iki grupta mücadele ettiği küçük erkekler voleybolda yarın grup aşamasındaki son maçlar oynanacak. Yarın yarı final, pazartesi günü ise final var. Küçük kızlarda ise grup aşaması bugünkü maçlarla sona erecekti. Kızlardaki yarı final ve final maçları da erkek maçlarından önce oynanacak.