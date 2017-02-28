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Kulfallı'da kiraz ve asma eğitimi

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Kulfallı'da kiraz ve asma eğitimi
İzmit Belediyesi’nin köylüleri bilinçlendirme eğitimleri devam ediyor.

Belediyenin Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nce Kulfallı Köyü’nde  kiraz ve asma ile ilgili bilgilendirme eğitimi verilecek. 2 Mart’ta Kulfallı Köyü’nde saat 10.00 da başlayacak eğitimi Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Emin Akçay, Dr. Arif Atak, Selma Özyiğit ve Gülhan Gülbasar Kandilli verecek. Tüm çiftçilerin davetli olduğu eğitimde kiraz ve asmalarda aşı ve budama teorik ve  uygulamalı olarak gerçekleştirilecek.

 

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