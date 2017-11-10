Kullar, Çamçukur deplasmanında

Kırmızı-Siyahlı ekip, lider Arslanbey Belediyespor’un bay olduğu hafta kazanıp, puan farkını ikiye düşürmek istiyor. Karamürsel Stadı’ndaki karşılaşma 16.30’da başlayacak.

YUVAM İZMİTSPOR VE SANAYİSPOR SAHASINDA

Yuvam İzmitspor da, düşme hattında yer alan Şekerpınar GB’yi ağırlayacak. Son 4 maçta topladığı 8 puanla alt sıralardan kurtulan Sanayispor, Büyükşehir Tesisleri’nde (Vinsan) 17.00’de başlayacak maçta Beşköy GB’yi konuk edecek. Grubun son sırasında yer alan Çubuklu Balaspor ise 7 puanlı Taşköprü Birlikspor’a konuk olacak. Esentepe Stadı’ndaki maçın başlama saati de 18.30 olarak belirlendi.

