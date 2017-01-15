Kullar fark attı.7-0

C Grubu’nda ligin ilk yarısının son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının biraz gerisinde kalan Kullarspor, dün akşam ligde kalma umutları giderek zayıflayan Yenidoğanspor’a konuk oldu.

Kırmızı-Beyazlı ekip, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda ki maçı 7-0 gibi farklı skorla kazandı, Play-Off umutlarını gelecek haftalara taşıdı.

COŞKUN’DAN 3 GOL

C Grubu’nda Play-Off yarışının biraz uzağında kalan Kullarspor. Dün akşam ligde kalma umutları artık mucizelere kalan, ligi bırakan Yenidoğanspor ile karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Kullarspor, 14’de Sefa Durmuş, 15’de Coşkun’un attığı gollerle 2-0 öne geçti, rahatladı. Coşkun’un 3, Sefa’nın da iki gol attığı maçta Kırmızı-Beyazlı ekibin diğer sayıları Burak Civelek ve İbrahim Sefa’dan geldi. Maçı 7-0 kazanan Kullarspor, Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını da 3’e indirdi.