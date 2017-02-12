Kullar, Karamürsel’i geçti.1-0

1.Küme C Grubu’nda Play-Off yarışı yapan Kullarspor ile Karamürselspor takımları kozlarını Kullar Stadı’nda paylaştı.

Bir maçı fazla olan Kullarspor Karamürselspor’u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yendi, Play-Off yarışında yeniden umutlandı.

GOL SON DAKİKADA GELDİ

Ligin ilk yarısında Karamürsel’de oynanan ilk maç gergin geçmiş, karşılaşmayı Karamürselspor 4-2 kazanmıştı. Bu maçın rövanşında da tansiyon yüksekti. Polis olmadığı için 17 dakika geç başlayan maça Kullarsporlu taraftarlar çok büyük ilgi gösterdi. İki takımında çok fazla pozisyon bulamadığı ilk yarıda gol olmadı. Maçın 80’inci dakikasında Karamürselspor defansı kalecisine geri pası verdi, top direkten geri geldi, Coşkun uçarak kafayla topu filelere gönderdi. Bu golle ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu, grupta ikinci sıraya yükseldi. Maçın bitiminde iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı. Karamürselspor kalecisi İlker’e tribünden taş atıldı.