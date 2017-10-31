Kullar Pazar Pazarı o tarihte yeni yerinde
Başiskele Belediyesi’nin yapımı tamamladığı Kullar Yakacık Mahallesi Kapalı Semt Pazarı 5 Kasım Pazar Günü pazarcı esnafına ve bölge halkına kapılarını açıyor.
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Mehmetağa Mahallesi’nde yaklaşık 50 yıldır kurulan semt pazarı Başiskele Belediyesi’nin Kullar Yakacık Mahallesi’nde yapımını tamamladığı modern kapalı semt pazarında kurulacak. Yerleşim alanı ve park kolaylığı sağlanacak yeni kapalı pazar yerinde 41 tezgahtan hizmet verilecek. Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda pazar alışverişi yapacak bölge halkının 5 Kasım Pazar günü alışverişlerini yeni kapalı semt pazarından yapmaları gerektiği konularında uyarılarda bulundu.
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