Kullar ve Cephanelik’te ki maçlar kar nedeniyle ertelendi

Kullar Stadı’ndaki Kullarspor-Darıca Kalespor ile Cephanelik Stadı’ndaki Kireçocaklarıspor-Şekerpınar GB karşılaşmaları, maçın hakemleri tarafından iptal edildi.
KİRAÇOCAKLARI-ŞEKERPINAR MAÇI ÇARŞAMBA GÜNÜ
Futbol İl Temsilciliği, cumartesi günü Cephanelik Stadı’nda Kireçocakları ile Şekerpınar GB arasında kar yağışı yüzünden ertelenen maçın 1 Şubat Çarşamba günü Cephanelik Stadı’nda 19.15’de oynanmasına karar verdi.
KULLAR-D.KALESPOR MAÇI İSE PERŞEMBE GÜNÜ
C Grubu’na dahil Cumartesi günü ertelenen Kullarspor-Darıca Kalespor karşılaşmasının da 2 Şubat Perşembe günü oynanmasına karar verdi. Bu karşılaşma perşembe günü Başiskele Adem Kulaksız Stadı’nda saat 19.15’de başlayacak.
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