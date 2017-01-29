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Kullar ve Cephanelik’te ki maçlar kar nedeniyle ertelendi

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Kullar ve Cephanelik’te ki maçlar kar nedeniyle ertelendi
1.Küme C Grubu’na dahil 17’inci haftanın iki karşılaşması kar yağışı yüzünden oynanamadı.

Kullar Stadı’ndaki Kullarspor-Darıca Kalespor ile Cephanelik Stadı’ndaki Kireçocaklarıspor-Şekerpınar GB karşılaşmaları, maçın hakemleri tarafından iptal edildi.

KİRAÇOCAKLARI-ŞEKERPINAR MAÇI ÇARŞAMBA GÜNÜ

Futbol İl Temsilciliği, cumartesi günü Cephanelik Stadı’nda Kireçocakları ile Şekerpınar GB arasında kar yağışı yüzünden ertelenen maçın 1 Şubat Çarşamba günü Cephanelik Stadı’nda 19.15’de oynanmasına karar verdi.

KULLAR-D.KALESPOR MAÇI İSE PERŞEMBE GÜNÜ

C Grubu’na dahil Cumartesi günü ertelenen Kullarspor-Darıca Kalespor karşılaşmasının da 2 Şubat Perşembe günü oynanmasına karar verdi. Bu karşılaşma perşembe günü Başiskele Adem Kulaksız Stadı’nda saat 19.15’de başlayacak.

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