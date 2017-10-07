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Kullar ve Yuvacıkspor’a teşekkür ziyareti

Kullar ve Yuvacıkspor’a teşekkür ziyareti

Kocaelispor’da alt yapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi İsmail Kolaylı ile alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın, amatör kulüplere teşekkür ziyaretlerine devam ediyorlar.

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Kolaylı ile Günaydın en son Kullarspor ve Yuvacıkspor kulüplerini ziyaret ettiler. Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş ile Yuvacıkspor Başkanı Abdülkadir Karaosmanoğlu, Kocaelispor’dan gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırladı. Altıntaş ile Karaosmanoğlu, her zaman Kocaelispor’un hizmetinde, emrinde olduklarını söylediler. Kocaelispor yönetim kurulu üyesi Kolaylı ile alt yapı koordinatörü Günaydın, taleplerini geri çevirmeyen,  iki kulübe teşekkür ettiler.  

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