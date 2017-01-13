Kullar, yarıştan kopmak istemiyor

C Grubu’nda ligin ilk yarısının son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışının biraz gerisinde kalan Kullarspor, yarın akşam ligde kalma umutları giderek zayıflayan Yenidoğanspor ile karşılaşacak.

Kırmızı-Siyahlı ekip, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçı kazanıp, Play-Off umutlarını gelecek haftalara taşımayı hedefliyor.

ESENSPOR-KİRAZPINARI

Bu grupta Play-Off yarışı yapan Esenspor ile Kirazpınar arasında Esentepe Stadı’ndaki maçında çok büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. Bu haftayı bay geçen Play-Off hattında yer alan Kireçocaklarıspor’un 5 puan gerisinde yer alan Esenspor, sahasında konuk edeceği Kirazpınarspor karşısında kazanmak istiyor. Esenspor’da Anıl Karakuş bu maçta son kez takımın formasını giyecek, gelecek haftadan itibaren Yavuzspor’a transfer olacak. Bu maçın başlama saati de 17.00 olarak belirlendi.