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Kullar yolunda kaza! 1 yaralı

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Kullar yolunda kaza! 1 yaralı
Kullar Karadenizliler Mahallesi Alsancak Caddesi üzerinde sabah saat 08.50 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğünden ürün aldıktan sonra Kullar istikametine dönüş yapan R.T idaresindeki 41 RE 300 plakalı panelvan tipi sebze aracına, Kullar istikametinden gelerek merkez istikametinde gitmekte olan  Y.E.B.(23) idaresindeki 41 EM 903 plakalı motosikletiyle çarptı.Çarpmanın etkisiyle Y.E.B yola savruldu. Başındaki kaskın olmasından dolayı hafif yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Y.E.B’yi Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Panelvan tipi araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Başiskele ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, Polis ekipleri yaşanan olayın ardından soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ 

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