Kullar, zirveye tutundu:0-3

Kırmızı-Siyahlı ekip, lider Arslanbey Belediyespor’un bay olduğu hafta kazanıp, puan farkını ikiye düşürmek istiyordu. Karamürsel Stadı’ndaki karşılaşmayı 3-0 kazanan Kullarspor, zirve yarışına orta oldu.

YUVAM İZMİT, SANAYİSPOR VE Ç.BALASPOR KAZANDI

D Grubu’nda Arslanbey ve Kullarspor yenilgilerinden sonra zirve yarışının biraz uzağında kalan Yuvam İzmitspor, geçen hafta Ç.Balaspor’u 4-2 yenmişti. Mavi-Beyazlı ekip, dün akşamda Cephanelik Stadı’nda konuk ettiği Şekerpınar GB’yi 2-1 yendi, lider Arslanbey ile puan farkını 4’e indirdi. Son haftaların formda takımı Sanayispor da kazanmaya devam ediyor. Turuncu-Siyahlı ekip, Büyükşehir Tesisleri’nde konuk ettiği Beşköy GB’yi 3-1 yendi, üst üste üçüncü maçından da galip ayrıldı. Ligin son sırasında yer alan Ç.Balaspor ise deplasmanda Taşköprü Birlikspor’u 5-1 mağlup etti, küme de kalma yolunda çok önemli bir galibiyet aldı.