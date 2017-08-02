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Kullar’da Özel VİP  Sanayi Sitesi yapılacak

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Kullar’da Özel VİP  Sanayi Sitesi yapılacak
Şenka İnşaat sahibi Bilge Hakan Gürkan ve Hüseyin Çolak, ilimizde ilk özel sanayi sitesini inşa etmeye hazırlanıyor.

Gürkan ve Çolak, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret ederek, yapacakları yatırımla ilgili bilgi verdiler.

10 İŞYERİ BULUNACAK
Kullar bölgesinde 7200 metrekare alanda inşa edilecek Özel VİP Sanayi Sitesi’nin yatırımcıların isteklerine uygun şekilde planladığını belirten ŞENKA İnşaat sahibi Bilge Hakan Gürkan ve Hüseyin Çolak, yapacakları yatırımla ilgili şu bilgileri aktardılar:

“Çarpık sanayileşmeye çözüm olarak İzmit’in ilk özel sanayi sitesini İzmitli iş adamlarının hizmetine sunuyoruz. Projemiz AR-GE aşamasında sanayicilerimizin bilgi ve birikimlerinde faydalanılarak bacasız sanayi için en uygun ve modern olarak imal edilmektedir. Sitemiz 7/24 kapalı devre kamera sistemi ve özel güvenlik görevlileri ile korunmaktadır. Sitemizde değerli misafirleriniz ile zaman geçireceğiniz kafeterya ve sosyal tesisler bulunmaktadır. Sitemizde anlaşmalı bankaların ATM’leri olacaktır. Sanayi Sitesi projemiz teknik olarak tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 9 m. yüksekliğinde 8 adet 450 m2 ve 2 adet 330 m2 olmak üzere 10 iş yerinden oluşmaktadır. Dükkanların kullanım alanları ortalama 17 x 26 m2’dir. İş yerimizde 7 m. yüksekliğinde de vinç yolu, ofis, WC ve duş bulunmaktadır. Sanayi bölgesi tedarikçileri için kullanım amacı bacasız sanayiye uygundur” dediler.
 

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