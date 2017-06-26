Kullarspor bu kez işi sıkı tutuyor

Son üç yıldır 1.Küme’de şampiyonluk yarışı yapan, bir türlü Süper Lig hedefine ulaşamayan Kullarspor, yeni sezonda çok daha iddialı bir takım kurmayı hedefliyor.

Kırmızı-Siyahlı ekip, geçen yılki kadrosunu koruyup, 3-4 takviye ile Süper Lig hedefini yakalamak istiyor. 30 HAZİRAN’DA KONGE VAR Kırmızı-Siyahlı ekip, 30 Haziran Cuma günü olağan genel kurulunu gerçekleştirecek. Son iki dönemdir teknik direktörlüğün yanında Kulüp Başkanlığı görevinde de bulunan Fahri Altıntaş, Cuma günkü kongrede yine tek aday. Başkan Altıntaş, mevcut yönetimden Recep Özkar’ın izin istediğini, bunun dışında bir değişiklik olmayacağını söyledi. Kullarspor’un cuma günkü kongresi Kullarspor Tesisleri’nde 19.00’da başlayacak. ERKAN AĞCA’YI TRANSFER ETTİ Yeni sezon öncesinde kadro oluşumuna giden Kullarspor, ilk transferini de yaptı. Futbola Alikahyaspor’da başlayan, Kocaelispor altyapısında da forma giyen Erkan Ağca, geçen yılı Alikahyaspor ve Yenişehirspor’da geçirdi. Sezona Alikahyaspor’da başlayan 27 yaşındaki tecrübeli stoper, ara transferde Yenişehirspor’a geçmişti. Erkan Ağca, yeni sezonda Kullarspor’un formasını giyecek.

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