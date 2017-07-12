Kullarspor çok hızlı

Son iki yıldır Süper Lig hedefine ulaşamayan Kullarspor, bu sezon oldukça iddialı bir takım kuruyor.

Geçen yılki kadrosunu koruyan Kırmızı-Siyahlı ekip, dış transferde nokta atışlar yapıyor. Tavşantepe’den Erkan Ağca, Doğantepespor’un Kaptanı Oğuzhan Altınkaya’yı alan Kullarspor, son olarak Derbent ve Suadiyespor’un da kalesini koruyan Murat Şenol ile anlaştı.

DOĞANTEPESPOR’DAN OĞUZHAN SUADİYE’DEN KALECİ MURAT’I ALDI

Bu sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Kullarspor, transferde elini çabuk tutuyor. Kırmızı-Siyahlı ekip, eksik yerlerine yaptığı flaş isimlerle, kadrosunu güçlendiriyor. Geçen yıl Doğantepespor’un BAL’a çıkmasında çok önemli katkı sağlayan takım kaptanı Oğuzhan Altınkaya ile anlaştı. Tecrübeli oyuncu Kartepe Belediye ve Şenerspor takımlarında da forma giydi. Kırmızı-Siyahlı ekip, kaleci sorununu da geçen yıl Suadiyespor’un kalesini koruyan Derbentspor’un eski kalecisi Murat Şenol’u alarak çözdü.

İÇ TRANSFERDE FİRE VERMEDİ

Geçen yıl sahasında Kirazpınarspor ile oynadığı, 1-0 önde olduğu maçta çıkan olaylar yüzünden 3-0 hükmen mağlup olup, Play-Off şansını kaçıran Kullarspor, bu kez işi daha ciddi tutuyor. İç transferde geçen yılki kadrosunda yer alan Takım Kaptanları Burak Civelek ve Burhan Kaya'dan sonra, Coşkun Buynuz, Murat Sandalcı, Orkun Cebeci, Ahmet Kılıç, Tayyip Mutlu, Osman Dinçay ve Furkan Terzi’yi de takımda tutmayı başardı. Geçen yıl ara transferde alınan Tayyip, Osman ve Murat Sandalcı gibi önemli isimler yeni sezonda da takımda kaldı.

ALTINTAŞ, “BU KEZ İŞİ ŞANSA BIRAKMAYACAĞIZ”

Kullarspor Başkanı, aynı zamanda takımın teknik sorumluluğunu da yapan Fahri Altıntaş, bu sezon Süper Lig hedefine mutlak ulaşmak istediklerini söyledi. Altıntaş, “Geçtiğimiz günlerde yaptığımız genel kurulda belde halkımızın da çok büyük desteğini aldık. Belediye Başkanımız Hüseyin Ayaz da her türlü desteği veriyor. Tesislerimizi, idari yapılanmayı da gerçekleştirdik. Artık Süper Lig’e çıkma zamanı geldi. Teknik ekibimizde yer alan Ayhan Özkar ve Sinan Erkol ile birlikte A takımı Süper Lig’e çıkarmaya kararlıyız” dedi.