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Kullarspor, G.Asarköy’ü yendi:1-3

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Kullarspor, G.Asarköy’ü yendi:1-3
Geçtiğimiz hafta sonunda sahasında Karamürselspor’u son dakikada attığı golle 1-0 yenip, Play-Off yarışında iddialı konuma gelen Kullarspor, önceki akşam da deplasmanda G.Asarköyspor ile karşılaştı.

Kırmızı-Beyazlı ekip, Değirmendere Stadı’nda oynanan maçı 3-1 kazandı, puanını 39’a çıkardı, normal sezonu tamamladı. 

DİĞER MAÇLARIN SONUCUNU BEKLEYECEK
Bu sezon ligde inişli-çıkışlı bir performans gösteren Kullarspor, son haftalardaki çıkışı ile yeniden Play-Off yarışında iddialı konuma geldi. Ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Kullarspor, önceki akşam da hafta içi mesaisinde G.Asarköyspor ile karşılaştı. Değirmendere Stadı’nda oynanan maçta rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Kırmızı-Beyazlı ekip, 39 puanla ligi tamamladı. Son haftayı bay geçecek olan Kullarspor, Kireçocakları- Karamürselspor ve Esenspor-Yenimahallespor arasındaki maçların sonucunu bekleyecek.
 

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