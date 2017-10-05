Kullarspor galibiyetle başladı

C Grubu’nda ilk haftayı bay geçen grubun iddialı takımı Kullarspor, ilk maçında önceki akşam Ç.Balaspor ile karşılaştı. Cephanelik Stadı’ndaki maçta rakibini 2-1 yenen Kullarspor, ilk maçından galibiyetle ayrıldı. İlk maçını kazanan Arslanbey Belediyespor, bu kez deplasmanda Şekerpınar GB’yi 3-1 yendi, 2’de 2 yaptı.

CEPHANELİK STADI’NDA 20 DAKİKA POLİS BEKLENDİ

1.Küme C Grubu’na dahil Çubuklu Balaspor ile Kullarspor arasındaki karşılaşma polisin maç saatinde statta hazır olmaması nedeni ile geç başladı. Maçın hakemi Murat Ortanca, 20 dakika polisin gelmesini bekledi. 19.15’de başlaması gereken karşılaşmada 19.35’de polisler sahaya geldi. Karşılaşmada 19.40’da başladı. İlk yarısı 1-1 berabere biten maçta, ikinci yarı Ç.Balaspor Gökhan Akmeşe ile iki net fırsatı kullanamadı. Kullarspor, 70’de İbrahim’in attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

D.BİRLİK MAĞLUP, ARSLANBEY İSE DEPLASMANDA KAZANDI

1.Küme’de ilk haftanın galibi Derince Birlikspor sahasında, Kirazpınarspor ile karşılaştı. Genç oyuncularla ligde mücadele eden Kırmızı-Lacivertli ekip, Derince Stadı’nda oynanan, Batuhan’ın kırmızı kart gördüğü maçta Kirazpınarspor’a 2-0 mağlup oldu. İlk hafta evinde Ç.Balaspor’u 5-0 gibi farklı skorla yenen Arslanbey Belediyespor, bu kez deplasmanda Şekerpınar GB’ye 3-1 üstünlük sağladı, bu sezon çıktığı 1.Küme’ye çok iyi başlangıç yaptı.