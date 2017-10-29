Kullarspor, Kırdudu’ya tepkili

3 maçta 7 puan çıkaran Kırmızı-Siyahlı ekip, dün akşam konuk ettiği Sanayispor karşısında iki kez geriye düştüğü maçta son dakikalara 4-3 önde girmesine rağmen, 90+5’de penaltıdan yediği golle galibiyeti kaçırdı. Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş, maçın hakemi Zeki Kırdudu’ya çok büyük tepki gösterdi.

ALTINTAŞ, “HAKEM MAÇI BERABERE BİTİRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI”

Kullarspor Başkanı Fahri Altıntaş, rakip takımın futbolcusu, teknik ekibi ve yöneticileri ile bir sorunlarının olmadığını belirterek, “2-0 geriye düştüğümüz maçta, devreyi 2-2 bitirdik. İkinci yarıda bir kez daha geriye düştük. Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler, son 5 dakikada bulduğumuz gollerle 4-3 öne geçtik. Maçın hakemi Zeki Kırdudu, son dakikalarda devreye girdi, karşılaşmanın berabere bitmesi için çalıştı. Faul yarattı, olmadı penaltı verdi, olmadı oyuncumuz attı. Emeğimize, mücadelemize yazık oldu” dedi.