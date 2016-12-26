Kullarspor moral buldu:10

Sahasında Kirazpınarspor ile oynadığı karşılaşma 2-1 önde devam ederken 90+2’de yarım kalan, taraftarının sahaya girmesiyle de 2 maç saha kapatma cezası alan Kullarspor, 13’üncü hafta mücadelesinde Esenspor ile Avni Kalkavan Stadı’nda karşılaşacak.

Kullarspor, rakibin tek golle geçip, uzun bir aradan sonra 3 puanla tanıştı.

İLK YARI GOLSÜZ GEÇİLDİ

Geçen hafta 3-1 mağlup olduğu G.Asarköyspor maçında rakibinin küçük yaş oyuncu talimatına uymadığı için 3-0 hükmen galip ilan edilen, yeniden Play-Off yarışında iddialı konuma gelen Esenspor için de çok büyük önem taşıyan maçın ilk yarısında gol olmadı. Kullarspor, ikinci yarıda 57’de Burhan’ın penaltı golüyle 1-0 kazandı, puanını 20’ye çıkardı, üst sıralar için yeniden iddialı konuma geldi.