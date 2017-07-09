Kullarspor, Orkun Cebeci ve Ahmet Kılıç ile de anlaştı

Bu sezon hedefini Süper lig olarak belirleyen Kullarspor, geçen yılki kadrosunu koruyup, eksik yerlerine takviye yapmayı planlıyor.

İç transferde de takımın iki önemli ismi Orkun Cebeci ve Ahmet Kılıç ile yeni sezon içinde anlaşma sağladı.

İÇ TRANSFER TAMAM

Geçen yıl iç saha da oynadığı, son dakikalarına 1-0 önde girdiği maçta çıkan olaylar yüzünden 3-0 hükmen mağlup sayılan, Play-Off’a çıkamayan Kullarspor, bu kez çok daha dikkatli davranıyor. Geçen yılki kadrosunda yer alan, Murat Sandalcı, Tayyip, Osman ve Coşkun Boynuz gibi önemli isimlerle anlaşan Kırmızı-Siyahlı ekip, son olarak da Ahmet Kılıç ve Orkun Cebeci’yi de takımda tutmayı başardı. Bu iki futbolcu daha önce de Başiskele ve A.Yeniköyspor takımlarında forma giymişlerdi.