  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli 28 °C

Kullarspor, Orkun Cebeci ve Ahmet Kılıç ile de anlaştı

»
Kullarspor, Orkun Cebeci ve Ahmet Kılıç ile de anlaştı
Bu sezon hedefini Süper lig olarak belirleyen Kullarspor, geçen yılki kadrosunu koruyup, eksik yerlerine takviye yapmayı planlıyor.

İç transferde de takımın iki önemli ismi Orkun Cebeci ve Ahmet Kılıç ile yeni sezon içinde anlaşma sağladı.

İÇ TRANSFER TAMAM

Geçen yıl iç saha da oynadığı, son dakikalarına 1-0 önde girdiği maçta çıkan olaylar yüzünden 3-0 hükmen mağlup sayılan, Play-Off’a çıkamayan Kullarspor, bu kez çok daha dikkatli davranıyor. Geçen yılki kadrosunda yer alan, Murat Sandalcı, Tayyip, Osman ve Coşkun Boynuz gibi önemli isimlerle anlaşan Kırmızı-Siyahlı ekip, son olarak da Ahmet Kılıç ve Orkun Cebeci’yi de takımda tutmayı başardı. Bu iki futbolcu daha önce de Başiskele ve A.Yeniköyspor takımlarında forma giymişlerdi.

Bu haber toplam 346 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağdatspor’un coşkulu kongresi09 Temmuz 2017 Pazar 13:53
  • Yenikentspor basketbolda da atakta09 Temmuz 2017 Pazar 13:45
  • Kullarspor, Orkun Cebeci ve Ahmet Kılıç ile de anlaştı09 Temmuz 2017 Pazar 13:40
  • Seka Doğanspor’da iki önemli kayıp09 Temmuz 2017 Pazar 13:31
  • Yenidoğanspor Eker ile devam09 Temmuz 2017 Pazar 13:15
  • Körfez GB’de Tuğul ve Tokoğlu ayrıldı09 Temmuz 2017 Pazar 13:09
  • Başkan Yavuz bilgilendirdi, içini döktü08 Temmuz 2017 Cumartesi 17:02
  • Teknik ekiple yola devam08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:53
  • 2 ve 3.Lig grup kura çekimi saat 15.00’de08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:35
  • İzmitli Yağız Muğlaspor’da08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:11
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti