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Kullarspor, Osman ve Coşkun ile yeni sezon için anlaştı

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Kullarspor, Osman ve Coşkun ile yeni sezon için anlaştı
Geçtiğimiz günlerde olağan genel kurulunu yapan, Başkan Fahri Altıntaş ile yeniden devam eden Kullarspor, futbolcu kadrosunu oluşturmak içinde çalışmalara başladı. Kırmızı-Siyahlı ekip, Osman ve Coşkun’u takımda tutmayı başardı.

OSMAN, ÜÇTEPE’DEN ALINMIŞTI

Kullarspor’un geçen yıl ara transferde Üçtepespor’dan kadrosuna dahil ettiği forvet oyuncusu Osman’ı, Play-Off maçlarında oynatmayı düşünüyordu. Kırmızı-Siyahlı ekip, Play-Off’a çıkamadığı için Osman’dan faydalanamamıştı. Kırmızı-Siyahlı ekip, daha önceki yıllarda Başaranspor, Körfezspor ve Şirintepe forması da giyen forvet oyuncusu ile yeni sezon içinde anlaşma sağladı. Kullarspor’un bir diğer anlaşma sağladığı oyuncu da altyapısından yetişen Coşkun Buynuz.

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