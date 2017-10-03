Kullarspor sahne oluyor

D Grubu’nda çok iddialı bir takım oluşturan, ilk haftayı bay geçen Kullarspor, açılışı yarın akşam Ç.Balaspor maçı ile yapacak. İlk maçında Arslanbey Belediyespor’a farklı skorla kaybeden Ç.Balaspor da, Cephanelik Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçı kazanıp, ligde ilk galibiyetini almak isteyecek.

DERİNCE BİRLİKSPOR SAHASINDA ARSLANBEY GEBZE DEPLASMANINDA

1.Küme’de yarın akşam hafta mesaisinde ilk haftanın galipleri Derince Birlikspor sahasında, Arslanbey Belediyespor ise Gebze deplasmanında sınav verecek. C Grubu’nda ilk maçında deplasmanda Akmeşespor’u farklı skorla yenen Derince Birlikspor, yarın akşam evinde Kirazpınarspor ile oynuyor. Derince Stadı’ndaki maçın başlama saati 19.15 olarak belirlendi. İlk hafta Ç.Balaspor’u 5-0 gibi farklı skorla yenip, dikkatleri üzerine çeken Arslanbey Belediyespor ise Şekerpınar ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

