Kullarspor, Tayyip’ten sonra Murat Sandalcı’yı da transfer etti

1.Küme C Grubu’nda Play-Off yarışından kopmak istemeyen Kullarspor, ara transferde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

Nusretiyespor’dan stoper Tayyip’i alan Kullarspor, son olarak G.Asarköyspor’un forvet oyuncusu Murat Sandalcı ile anlaştı.

SEDAŞ TEKSPOR’A 3 GÜN ARA İLE İKİNCİ KEZ RAKİP OLACAK

Kullarspor’un yeni transferi G.Asarköysporlu Murat Sandalcı, çarşamba akşamı takımının Sedaş TEK Spor ile oynadığı maçta son kez forma giydi. 2-2 biten bu maçta takımının ikinci golüne de imza atan Murat Sandalcı, yeni takımı ile 3 gün sonra yine Sedaş TEK Spor’a karşı oynayacak.