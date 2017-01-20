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Kullarspor, Tayyip’ten sonra Murat Sandalcı’yı da transfer etti

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Kullarspor, Tayyip’ten sonra Murat Sandalcı’yı da transfer etti
1.Küme C Grubu’nda Play-Off yarışından kopmak istemeyen Kullarspor, ara transferde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

Nusretiyespor’dan stoper Tayyip’i alan Kullarspor, son olarak G.Asarköyspor’un forvet oyuncusu Murat Sandalcı ile anlaştı.

SEDAŞ TEKSPOR’A 3 GÜN ARA İLE İKİNCİ KEZ RAKİP OLACAK
Kullarspor’un yeni transferi G.Asarköysporlu Murat Sandalcı, çarşamba akşamı takımının Sedaş TEK Spor ile oynadığı maçta son kez forma giydi. 2-2 biten bu maçta takımının ikinci golüne de imza atan Murat Sandalcı, yeni takımı ile 3 gün sonra yine Sedaş TEK Spor’a karşı oynayacak. 

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