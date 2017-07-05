Kullarspor’da Tayyip ve Murat Sandalcı da tamam

Bu sezon Süper Lig hedefine mutlak ulaşmak isteyen Kullarspor, öncelikli olarak geçen yılki kadrosunu korumayı hedefliyor.

Kırmızı-Siyahlı ekip, geçen yıl ara transferde kadrosuna dahil ettiği Nusretiyespor’dan Tayyip ve G.Asarköysporlu Murat Sandalcı ile yeni sezon içinde anlaşma sağladı.

GELECEK YILDA KULLARSPOR’DALAR

Kullarspor, geçen yıl ara transferde Nusraetiyespor’dan aldığı 1937 Sekaspor’un genç defnas oyuncusu Tayyip ile Değirmendere, İhsaniye ve Halıderespor formaları da giyen Murat Sandalcı ile yeni sezon içinde anlaşma sağladı. İlimizin en önemli golcüleri arasında yer alan Murat Sandalcı, gittiği her takımda attığı gollerle ön plana çıkan bir isim. Kullarspor Teknik Sorumlmus Fahri Altıntaş, “Tayyip ve Murat’ı ara transferde almıştık. Geçen yıl kendilerinden fazla faydalanamadık. Bu sezon takıma önemli katık sağlayacağını umut ediyoruz” dedi.

