Kültür Müdürlüğünde yangın tatbikatı yapıldı

Kamu kurum ve kuruluş ve özel sektörde yenilenen personel ile birlikte 2 yılda bir zorunlu olarak gerçekleşen ilkyardım ve yangın tatbikatına yönelik eğitim seminerlerinden biri önceki gün İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim merkezi Müdürlüğünden gelen ekip personele 2 saat teorik ve 2 saat uygulamalı ilk yardım ve yangın tatbikatı eğitimi gerçekleştirdi. Toplam 32 personelin katıldığı eğitimi İtfaiye eğitmeni Recep Yayla ile İlknur Erdoğan gerçekleştirdi. İlk yardım ve yangın tatbikatında İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü personeline “Uygulamalı eğitimin yanı sıra yangının tanımı, yangın çeşitleri, yangında nasıl müdahale edilmeli, ilk yardım uygulamaları, yangın söndürme cihazları, evde ve konutlarda güvenli yaşam” konularında bilgilendirme yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığı bu kapsamda bir yılda yaklaşın 20 bin kişiye bu tür eğitimler veriyor.

Şennur YILDIZ