Kültür Tepesi, 28 Haziran’da açılacak

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın bu göreve geldikten hemen sonra ortaya koyduğu, heyecanla takip ettiği çok önemli bir projesi var: ”Tarih Koridoru Projesi”. Bu projenin en önemli ayağı da kuşkusuz Kültür Tepesi adını verdiğimiz bölge.

İzmit Belediyesi, önceki gün törenle Kültür Tepesi bölgesindeki üst yapı ile ilgili projenin temelini attı. Dün Başkan Nevzat Doğan ile görüşme imkânı buldum. Doğan, müteahhitten söz almış: Kültür Tepesi’nin bitmiş halinin açılışı, 28 Haziran’da İzmit’in Kurtuluş Bayramı’nda yapılacak.

Aslında şartnameye göre, inşaatın süresi 8 ay. Ama Doğan bu işi yakından takip ediyor. 28 Haziran’da İzmitlilerle birlikte açılışı yapacağına da inanıyor. “Tarihi not aldım Başkan, tramvay işine benzemesin” dedim. “Ben işimi takip ederim” diye yanıt verdi.

VALİ EVİ GİDECEK, KAPI AÇILACAK

Söz Kültür Tepesi’nden açılmışken, Başkan’a, “Şu Saray Bahçe’nin tarihi demir kapısından da kilidi kaldırın. O kapı İzmitliler için önemli” dedim. Doğan, Tarih Koridoru projesi içinde o kapının açılacağını söyledi. Vali Konağı için de Başiskele tarafında uygun bir arazi bulunmuş. Doğan, “Ben arazi parasını karşılayamam. Ama Büyükşehir araziyi temin ederse, yeni Valilik Konağı’nın inşaatını İzmit Belediyesi olarak yapmaya hazırım. Kültür Tepesi’nin içinden Valilik Konağını çıkartmamız lazım” dedi.

İZMİT’TE HEDEF :% 55

Nevzat Doğan, 2019’da yeniden İzmit Belediye Başkanlığı’na aday değil. Bunu çok önceden deklare etmişti. Ama görev süresinin sonuna kadar hem İzmit’i ihya etmek, hem İzmit’te AK Parti’nin gücünü arttırmak konusunda elinden geleni yapmaya kararlı.

16 Nisan’daki referandum için de çok çalışıyor. Başkan Doğan, “İzmit’te en az yüzde 55 EVET çıkacağına eminim. Bu ilk hedefimiz. Ben, İzmit’teki evet oranının yüzde 60’a kadar çıkabileceğine inanıyorum” dedi.

Doğan, Başkanlık sistemini çok önemseyen, içine en çok sindiren siyasetçilerden biri. Sohbetimiz sırasında bana şöyle dedi: ”Aslında ılımlı sosyal demokratlardan, mesela senden bile evet oyu bekliyorum. Bu yeni Anayasa Türkiye’nin önünü açacaktır. 16 Nisan’a kadar olan süreç, evet oyları lehine işleyecektir. Türkiye’nin mevcut yönetim sistemiyle yoluna devam edemeyeceğini, yeni Anayasa’nın Türkiye’nin önünü açacağını herkese anlatacağız. Elbette işimizin en zor olduğu ilçe İzmit. Ama ben, İzmit’te de yüzde 60’a ulaşabileceğimize inanıyorum. İzmit’te yüzde 55’i yakalarsak, bu Türkiye’de yüzde 60’ın üzerine çıkılacağı anlamına gelir.”

Hiç kuşkusuz, en sık görüştüğüm, en uzun uzun sohbet ettiğim ilimizdeki AK Partili İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’dır. Ama Nevzat Bey’le benim sık sık buluşup konuşmamız, Doğan’ın sık sık bu gazeteyi ziyaret ediyor olmasından rahatsızlık duyanlar da var. Şimdilik, ben de, Sayın Doğan da bu durumu pek fazla önemsemiyoruz. Çünkü Nevzat Doğan ile birbirimizin dilinden -her konuda fikirlerimiz örtüşmüyor olsa bile- iyi anlıyoruz.

Yine bir hayal kuralım

2002 yılı sonunda başlayan ve hala devam eden AK Parti iktidarı döneminde Türkiye çok önemli kazanımlar elde etti, çok büyük eserler kazandı, çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Sorun ne biliyor musunuz? Bu iktidara ve bu ülkenin hazinesine en büyük katkıyı sağlayan bizim kentimiz, bu gelişmenin, bu yatırımların, bu organizasyonların çok gerisinde kaldı.

Pek çok şehrin trafik sorunu çözüldü. Bizim şehrimizde hala adım başı kırmızı ışık yanıyor. Metrolar yapıldı. Teleferikler yapıldı. Bizim şehrimiz hala tramvayla boğuşuyor. Siirt’e, Kastamonu’ya, Hakkari’ye uçak gitti. Biz hala burada uçak bekliyoruz.

Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Konya’nın futbol takımı Avrupa Kupalarına katıldı. Uşak’ta bir peynir fabrikası, Giresun’da bir çorap fabrikası Türkiye Süper Ligi’ne basketbol takımı kazandırdı. Mersin’de, Trabzon’da, Erzurum’da olimpiyatlar yapıldı.

Bizim şehrimize 2011 yılında “2017’de Üniversite Olimpiyatları’nı getireceğiz” sözü verdiler. Sonra, bundan da vazgeçtiler. Bu şehre verilen sözler tutulmadı. Ama bizim de eksiklerimiz oldu. İsteyemedik. Ne isteyeceğimizi bilemedik. Bize ne verilirse, boynuzu bütün kabul ettik.

2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI

Belki ben fazla hayalperestim. Belki ben bu şehri fazla gözümde büyütüyor, bu şehir için çok fazla şey istiyorum. Ama bu şehir için bir şeyler yapılmalı. Bu şehirde bir şeyler yapılmalı. Önceki gün Türkiye önemli bir adım daha attı: 2024 yılında düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri’ne, Türkiye resmen aday oldu.

EURO-2024 çok büyük bir organizasyon. UEFA, bu organizasyonun hangi ülkede yapılacağına gelecek yıl karar verecek. Ancak bu büyük organizasyonu ülkemizin alma şansı çok yüksek. Daha önce aynı organizasyon için 3 kez aday olduk. Vermediler. Bu kez büyük olasılıkla 2024 için Almanya ile Türkiye çekişecek. Türkiye’nin avantajı son yıllarda yapılan yeni stadyumlar.

Eğer EURO-2024 finallerinin organizasyonunu Türkiye üstlenirse, hiç kuşku yok ki, merkez İstanbul olacaktır. Ama özellikle grup maçları aşamasında farklı kentlere de maçlar verilecek. Bizim şehrimizde yapımı süren stadın şimdiye kadar bitmiş olması lazımdı. Bu da gecikti. Ama 2024’e kadar elbette bitecektir. Kocaeli, şimdiden harekete geçmeli. Şimdiden Spor Bakanlığı nezdinde, Futbol Federasyonu nezdinde kulislere başlamalı.

Böyle bir şampiyona organizasyonunda, iki tane 30 bin kişi kapasitesinin üzerindeki statlara da maç verilecek. Bizim 33 bin kişi kapasiteli yepyeni bir stadımız olacak. Şimdiden hayalini kuralım. Şimdiden isteyelim, talep edelim. Bu konudaki arzumuzu, kararlılığımızı ortaya koyalım. Eğer 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonu Türkiye’ye verilirse -ki bu çok büyük bir olasılıktır- bizim şehrimiz de bu organizasyonun içinde olsun.

Eskiden otellerimiz yoktu. Stadyumumuz yoktu. İstemeye hakkımız, yüzümüz yoktu. Ama şimdi var. 7 yıl sonra, bizim şehrimizde en az 2-3 tane çok önemli milli maç oynanabilir. Ben bir İzmitli olarak şimdiden bunun hayalini kuruyorum. Ama istemeden vermezler. Bu şehrin Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri şimdiden bu kulislerin içinde olmalıdır. Spor Bakanını gördüklerinde, Federasyon Başkanını gördüklerinde istemelidirler. İzmit’in böylesi bir organizasyon içinde yer almaya ne kadar hevesli olduğunu anlatmaları gerekir.

Biliyorum; fazla hayal kuruyorum. Ama ben hala bu şehrin her şeye layık olduğuna inanıyorum.