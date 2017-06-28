Kültür Tepesi 2.etap, Kurtuluş gününde açıldı

İzmit Belediyesi’nin prestij projesi olan Kültür Tepesi’nin 2’nci etabı bitti ve bugün İzmit’in Kurtuluş Bayramı’nda açıldı.

Av Köşkü’nün bahçesi içinde eski Orduevi sinemasının da yıkılmasıyla ortaya çıkan alanda tarihi ve tabii doku korunarak uygulanan proje, 8 ayda tamamlandı. Atatürk ve Redif Müzesi, Paşalar Dairesi, İmaret Camisi ve Av Köşkü’nün bulunduğu yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerinde yapılan Kültür Tepesi 2’nci etap projesi İzmit’in cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

YAPIM MAALİYETİ 5 MİLYON

Yapım maliyeti 5 milyon olan 2. etap çalışmalarında, mevcut tarihi binaların ağaç dokusu korunarak, heykel, edebiyat, resim ve müzik gibi sanatsal faaliyetlerin yapıldığı yerler oluşturuldu. Projede ayrıca oturma alanları, müzik dinleti ve performans sergileme sahnesi, sanatçıların eser ve otobiyografilerinin sergilendiği panolar, özel tasarım banklardan oluşan dinlenme alanı, resim boyama alanı yer alıyor.

Öte yandan Başkan Doğan, kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirildiği projeyle Kültür Tepesi’nin sanat merkezi olmasını hedeflediğini söyledi.

PROTOKOL KATILIM SAĞLADI

Başkan Nevzat Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Ak Parti Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümlü, TÜGVA İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkan Yunus Coşkun, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Rasim Özkul, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, KOTO Başkanı Necmi Bulut, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol konuşmaları öncesinde Ankara Seymenleri, zeybek gösterileriyle büyük beğeni topladı.

2 YIL GEREKSİZ OYALADILAR

Başkan Nevzat Doğan, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşun 96. Yıl dönümünü kutladı. Doğan,“Ülkemiz için canını veren atalarımıza bir nebze de olsa yakışır projeyi bugün hayata geçiriyoruz. Göreve gelir gelmez tarihi eser olan İzmit Saat Kulesi'ni elden geçirdik. Atalarımızın kemikleri sızlıyordu. Ardından 2. etaba geçtik. Burada yapılacak iş çoktu. Önce İmaret Camii’nden başladık. Redif Müzesi’ni tarihi eser yaptık. Orduevinin misafirhanesi tarihi dokuyu örter durumdaydı. Niye bu tarihe kadar uzadı hiç sormayın. 2 buçuk sene prosedürlerden geçtik. 2 yıl gereksiz oyalamalardan geçtik. Ancak FETÖ operasyonlarıyla o müdür gözaltına alınınca, çalışmamıza başladık. Ülkemizin gelişmesini engelleyen faaliyetlere girdik” şeklinde konuştu.

İĞNEYLE KUYU KAZDIK

Yapılan çalışmanın bir hayli zorlu olduğunu ifade eden Başkan Nevzat Doğan, “Ben ve ekibim burası için ter döktük. Burası için kim çivi çakmışsa, Allah ayrı ayrı razı olsun. Çayımızı içip, denizimi izleyeceğiz bir yere kavuştuk. Bir sanat tepesi arzusu ile bu tepeyi oluşturduk. İstiyorumki burada mini tiyatrolar oynansın, resimler yapılsın, bandonimler yapılsın. Projeyi ilk sunduğumuzda nedir bu tarih koridoru diyorlardı. İğneyle kuyu kazdık. Bu şehir sanayi kenti kimliğiyle birlikte adım adım turizm kenti olmaya doğru ilerliyor. Çok yakında Red bus denilen kırmızı otobüs turlarını başlatıyoruz. İkinci butik otelimiz Kapanca Sokak’ta başlıyor. Bu kurutuluş yıl dönümümüzde bu yolla atalarımıza bir nebze olsa borcumuzu ödüyoruz” diye konuştu.

250 YILLIK BİR TARİH

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Bundan yaklaşık 4 buçuk ay önce burada bir araya gelerek tarih koridorunun temelini attık. Kısa bir sürede burayı İzmit’in en güzel tarihi mekanlar haline getirdik. Kocaeli, tarihe mal olmuş kenttir. 5 bin yıldır tarihin sesi Kocaeli sokaklarında yer almaktadır. İçinde bulunduğumuz alanın geçmişi 4. Murat zamanına kadar dayanmaktadır. Zamanında burası av bölgesi olarak kullanılırdı. İzmit Saat Kulesi de hemen burada aşağıda bu alanı süslemektedir. 250 yıllık tarih olan bu çalışmanın korunmasını çok derece anlamlı buluyorum. Geçmişini bilmeyen, geleceğini bilemez. Bu alanı kazandıran Nevzat Doğan ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.

İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu yaptığı kısa konuşmayla, “Tarihin taçlandığı bu Kültür Tepesi’nde İzmit’te yaşayan biri olarak sık sık değerlendireceğimden eminim” dedi.

İZMİT HEP SÖMÜRÜLDÜ

AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, “Daha önce burası Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü'ydü. Kasr-ı Hümayun Sarayı olarak geçerdi. Başkanımı buraya Kültür Tepesi 2. etap demiş ama adı ‘Saray’ın Bahçesi’de olabilirdi. Buranın eski halini çok iyi biliyorum. Saat kulesi dile gelse de geçmişte neler çektiğini anlatsa. Etrafındaki pisliği anlatsa. Körfez dile gelse de lağımların ona nasıl aktığını anlatabilse. Gerçekten çok güzel hizmetler yapıldı. Aslında bugün İzmit’in Kurtuluşu. Bazıları yanlış anlayabilir ama İzmit aslında bugün kurtulmadı. 2004 yılında Ak Parti iktidarıyla İzmit kurtuldu. Daha önce doğal güzellikleri hep yok edilmişti. Ak Parti iktidarıyla birlikte, belediyecilik ortaya çıktı. İzmit, Ak Parti iktidarına kadar hep sömürüldü” açıklamasında bulundu.

Çiğdem ARMAĞAN



