Kültür Tepesi açılıyor

İzmit Belediyesi’nin prestij projesi olan Kültür Tepesi’nin 2’nci etabı bitti ve bugün İzmit’in Kurtuluş Bayramı’nda açılıyor.

SANAT ALANI OLACAK

Av Köşkü’nün bahçesi içinde eski Orduevi sinemasının da yıkılmasıyla ortaya çıkan alanda tarihi ve tabii doku korunarak uygulanan proje, 8 ayda tamamlandı. Bugün saat 18.30’da açılışı yapılacak olan Kültür Tepesi 2’nci etap bölgesi, müzisyenlerin, şairlerin, heykeltıraşların, ressamların sanatlarını halk içinde icra edeceği bir alan olarak kullanılacak. Başkan Nevzat Doğan, Kültür Tepesi bölgesinin İzmit’in sanat merkezi olacağı konusunda çok iddialı.



VALİ KONAĞI NE OLACAK

Kültür Tepesi 2’nci etap projesi açılırken, bu alanın içinde kalan Valilik Konağı da tartışılıyor. Valilik Konağı’nın başka bir yere taşınması, bugün Kocaeli Valilerinin evi olarak kullanılan binanın da Kültür Tepesi’nin içine katılması bekleniyor.

