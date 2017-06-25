  • BIST 99.639
  • Altın 141,794
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Kocaeli 21 °C

Kültür Tepesi'nde açılış var

»
Kültür Tepesi'nde açılış var
İzmit’e ayrı bir değer katacak olan Kültür Tepesi’nde 28 Haziran’da açılış yapılacak.

Kültür Tepesi’ndeki 2. etap proje çalışmalarının tamamlandığı ve açılışın İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılı olan 28 Haziran Çarşamba günü saat 18.30 da yapılacağı açıklandı.

İzmit Belediyesi yetkilileri, Kültür Tepesi’ndeki açılış sırasında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirterek,”28 Haziran’da İzmit’in kurtuluş coşkusuna Kültür Tepesi açılışı da eklenecek. Kurtuluş etkinlikleriyle kapsamında Kültür Tepesi’nde saat 10.30’ da  Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu yapılacak. Daha sonra saat 11.00'de Bağçeşme Mezarlığı'nda asker ve polis şehitliğinin ziyareti gerçekleştirilecek. Saat 18.30’dan itibaren de  Belediyemizin vizyon projelerinden olan Kültür Tepesi 2. Etabın açılışı yapılacak. Açılış öncesinde Mehteran ve Ankara Seymenler ekibinin gösterileriyle sanatsal etkinlikler düzenlenecek. Açılışta vatandaşlara pilav ikramında da bulunulacak” dedi.

8 AYDA BİTTİ

Yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda yapılan 2. etap çalışmalarında,  mevcut tarihi binaların ve ağaç dokusu korunarak, heykel, edebiyat, resim ve müzik gibi sanatsal faaliyetlerin yapıldığı yerler oluşturuldu. Büyük titizlikle hayata geçirilen projede, oturma alanları, müzik dinleti ve performans sergileme sahnesi, sanatçıların eser ve otobiyografilerinin sergilendiği panolar, özel tasarım banklarından oluşan dinlenme alanı, resim boyama alanı yer alıyor. Kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilen projeyle Kültür Tepesi’nin İzmit’te sanatın merkezi olması hedeflenmiştir.

Bu haber toplam 756 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Barbaros'un torunları" nöbette25 Haziran 2017 Pazar 14:58
  • Bakan Işık,"Başarılı teşkilatlar devam edecek"25 Haziran 2017 Pazar 14:30
  • Bakan Işık, vatandaşla bayramlaştı25 Haziran 2017 Pazar 13:16
  • KOTO ailesi bayramlaştı25 Haziran 2017 Pazar 13:02
  • CHP Kocaeli Örgütü, Kılıçdaroğlu ile bayramlaştı25 Haziran 2017 Pazar 11:00
  • Bakan Işık, bayram namazını İzmit'te kıldı25 Haziran 2017 Pazar 10:07
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan camide rahatsızlık geçirdi25 Haziran 2017 Pazar 09:05
  • Bakan Işık’ın bayram programı25 Haziran 2017 Pazar 08:52
  • Bakan, Vali, Siyasi partiler, belediyeler, STK'lar... İşte Kocaeli'de 1.gün bayramlaşma programı24 Haziran 2017 Cumartesi 22:29
  • Vali, şehit ailelerinden helallik istedi24 Haziran 2017 Cumartesi 12:19
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti