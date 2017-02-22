Kültürden İrfana Sohbetler’in konuğu Mehmet Doğan oldu

Recep Özcan’ın Başkanlığı’nı yaptığı Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneği’nin ‘Kültürden İrfana Sohbetler’ konulu sohbetlerinin bu ayki konuşmacı konuğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Kültür Bakanlığı Özel Ödülü’nü alan ülkemizin önemli ve tanınmış edebiyatçılarından Mehmet Doğan oldu.

Saatçi Ali Efendi Konağı’nda yapılan ve seçkin davetli topluluğunun katıldığı sohbet toplantısında Edebiyatçı Doğan, dil, din ve ideolojilerle ilgili görüşlerini aktardı. İnsanlığın yazıdan önce, sözlü kültüre sahip olduğunu, bu kültürün insanlığın zihninde hâla yer tuttuğunu, dini bilgilerin de insanlığın zihninde tabaka halinde durduğunu belirten Doğan, “Kitaplı dinler; insanlık zihninde daha geniş bir yer tutmuştur. Bu dinler içinde Kur’an hariç, hepsi tahrifata uğramıştır” dedi.

İDEOLOJİLERİN İNSANLARA ETKİSİ

İdeolojilerin 20.yüzyılda insanlığı çok etkilediğini belirten Doğan, bu dönem ideolojilerinin her ülke ve lidere göre değişkenlik arz ettiğini, dinin alanına yerleşmeye çalıştığını ve kısmen başarılı olduğunu, dinlere olan ilgiyi de belli ölçülerde kırdığını söyledi.

21. yüzyılda ideolojilerin ortadan kalkması ile dinlere olan alakanın artmaya başladığını belirten Edebiyatçı Doğan, şöyle konuştu:

“Dinler, tarihin ilk dönemlerinden itibaren, insanların hayatının bir parçası haline gelmiştir. Batıda dine inanmadığını söyleyenler, Hristiyan Kültürü içinde yaşıyorlar. Bizim ülkemizde de dinden uzak duranlar; bu toplum içinde yaşadıkları için din kültürüyle yaşıyorlar. Bu durum Ramazan aylarında bayramlarda belirgin gösteriyor.”

Doğan, 1940’lı yıllardan başlayarak Batı Klasiklerinin tercüme edilip yayınlanmasıyla zihnimize müdahale edildiğini, sonraki yıllarda yerli klasiklerin artması ile zihinlerin berraklaşmaya başladığını söyledi.