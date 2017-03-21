Kulübe para cezası, Sinan’a 3 maç

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu az önce sona eren toplantısında Kocaelispor-Kartalspor maçıyla ilgili kararlarını açıkladı.

Kurul, sah olayları nedeniyle Yeşil-Siyahlı kulübe 5 bin TL para cezası verirken, kırmızı kart gören Sinan Pektemek’e ise 3 maç ceza verdi. Saha kapatma veya seyircisiz oynama cezası gelebileceği endişesi taşıyan Kocaelispor camiası açıklanan karara çok sevindi.

PFDK KARARLARI:

7- KOCAELİSPOR Kulübünün, 15.03.2017 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - KARTALSPOR Spor Toto 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu SİNAN PEKTEMEK'in rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına.