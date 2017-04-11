Kulüp doktoru Kesemenli müjde verdi: “Mesut son maça, en kötü Play-Off’a yetişir”

Sakatlığı nedeniyle 8 maçtır takımdaki yerini alamayan yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta koşulara başlayabileceği, Gölcük maçına, en kötü Play-Off’a yetişeceği belirtildi.

HAFTAYA KOŞULARA BAŞLIYOR

Kocaelispor yönetim kurulu üyesi ve kulüp doktoru Prof. Dr. Cumhur Kesemenli, sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir takımdaki yerini alamayan Mesut Özdemir’in son durumuyla ilgili bilgi verdi. Kösemenli, “Kartal’da fitness salonunda fizyoterapist yönetiminde kuvvetlendirme çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki hafta başından itibaren koşulara başlamasını bekliyoruz. Kısa bir süre sonrasında da takımla idman yapacaktır” dedi.

GÖLCÜK MAÇINA YETİŞEBİLİR

Kulüp doktoru Kesemenli, başarılı futbolcunun ne zaman oynayabileceğiyle ilgili olarak, “Gölcükspor ile oynayacağımız normal sezonun son maçına yetişebilir. En kötü Play-Off ilk maçında takımdaki yerini almasını bekliyoruz” dedi. Cumhur Kesemenli, takımdaki diğer sakat isim Hamza’nın durumuyla ilgili olarak da, “Fiziki ve anatomik açıdan oynamasına engel bir durum yok. Beylerbeyi maçında forma giyebilir” dedi.

