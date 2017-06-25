Kulüpler çok mutlu oldu

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASKF) düzenlediği amatörlerin ödül töreni ilimiz spor camiasını bir araya getirdi.

Kulüp yöneticileri, teknik adamlar ve sporcular bu anlamlı günde buluştular. Geleneksel hale getirilen kupa töreni kulüp yöneticileri ve sporcularını da mutlu ediyor

ASKF’YE TEŞEKKÜR ETTİLER

ASKF’nin son yıllarda geleneksel hale getirdiği, toplu olarak gerçekleştirdiği kupa törenleri kulüpleri de mutlu ediyor. Dün İnterteks Fuar Alanındaki törene kulüplerinde katılımı çok fazlaydı. Amatör branşlarda ve yaş gruplarında şampiyon olan kulüplerin yöneticileri, teknik adamları ve sporcuları kupa töreninde yer aldı. Birçok kulüp yöneticisi de kendi sosyal medya hesaplarından ASKF’nin yaptığı ödül töreni için teşekkür mesajı yayınladılar.

AĞA’DAN BAYRAM KUTLAMASI

Futbol İl temsilcisi Mithat Ağa, bayram mesajı yayınladı. Ağa, “Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. İnsanların kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Bayramlar Milli ve Dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda Millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun”