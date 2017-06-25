  • BIST 99.639
  • Altın 141,794
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Kocaeli 28 °C

Kulüpler çok mutlu oldu

»
Kulüpler çok mutlu oldu
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASKF) düzenlediği amatörlerin ödül töreni ilimiz spor camiasını bir araya getirdi.

Kulüp yöneticileri, teknik adamlar ve sporcular bu anlamlı günde buluştular. Geleneksel hale getirilen kupa töreni kulüp yöneticileri ve sporcularını da mutlu ediyor

ASKF’YE TEŞEKKÜR ETTİLER

ASKF’nin son yıllarda geleneksel hale getirdiği, toplu olarak gerçekleştirdiği kupa törenleri kulüpleri de mutlu ediyor. Dün İnterteks Fuar Alanındaki törene kulüplerinde katılımı çok fazlaydı. Amatör branşlarda ve yaş gruplarında şampiyon olan kulüplerin yöneticileri, teknik adamları ve sporcuları kupa töreninde yer aldı. Birçok kulüp yöneticisi de kendi sosyal medya hesaplarından ASKF’nin yaptığı ödül töreni için teşekkür mesajı yayınladılar.

AĞA’DAN BAYRAM KUTLAMASI

Futbol İl temsilcisi Mithat Ağa, bayram mesajı yayınladı. Ağa, “Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. İnsanların kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Bayramlar Milli ve Dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda Millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun”

Bu haber toplam 63 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kulüpler çok mutlu oldu25 Haziran 2017 Pazar 13:41
  • Altyapıda teknik kadro genişleyecek24 Haziran 2017 Cumartesi 17:26
  • Kocaelispor’da seçmelerin ilk etabı sona erdi24 Haziran 2017 Cumartesi 17:25
  • Altyapı koordinatörü Aydın Günaydın’dan iddialı açıklama: “Ayrılanlar etkilemez”24 Haziran 2017 Cumartesi 17:23
  • Turkuaz’da Süper Kupa Pirelli’nin24 Haziran 2017 Cumartesi 17:21
  • Amatörlerin bayramlaşması yarın24 Haziran 2017 Cumartesi 17:18
  • Yavuz, Yıldız’ı mı işaret etti?24 Haziran 2017 Cumartesi 17:13
  • Alkışlar ASKF’ye24 Haziran 2017 Cumartesi 16:59
  • İhsaniyespor, Uğur ile anlaştı24 Haziran 2017 Cumartesi 16:58
  • Beşiktaş ile Gölcükspor dostluğu24 Haziran 2017 Cumartesi 16:56
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti